La Scène Iséroise du 18 avril 2017 : Donoré, Cash Misère, Les Conteurs Ordinaires

La Scène Iséroise réunit des artistes isérois sur une même scène pour un concert exceptionnel. Découvrez et écoutez l'émission diffusée le samedi 15 avril, présentée par Christophe Chardon, enregistrée à La Source à Fontaine (Isère), le jeudi 23 mars 2017.

Écoutez l'émission

Donoré

Auteur compositeur interprète, Donoré a sorti « Je viens à toi », son premier album paru en France en 2010. Ce disque faisait suite à un premier EP éponyme en 2007. « Maintenant », son dernier EP est sorti fin 2014 et s’affirme davantage dans un style pop. Pierre Donoré nous emmène dans un univers musical chaleureux et introspectif, qui se veut positif. Son nouvel album s'appelle "L'amour en deux".

Cash Misère

Une sensibilité à fleur de pot, une poesie qui parfois dérape, une ironie salvatrice, c'est Cash Misère. Emmené par un parolier désabusé, ce trio répand son lyrisme à grands coups de pompes swing ,de mélodies tsiganes et de valses à cinq temps. Ces trois musiciens acoustiques (contrebasse/guitares) chantent les complaintes d'amours déçus, les refrains de crooners décatis et les génériques sirupeux. Ils abordent avec une égale insolence les grandes questions de notre époque jusqu'au brushing de Claude François ou les chaussettes du capitaine Stubing.

Les Conteurs Ordinaires

C'est à la suite d'une rencontre entre deux musiciens, Amandine Danfossy et Arnaud Miniac, que le groupe est né début 2015 avec l'envie de raconter des histoires de gens ordinaires à des gens ordinaires. Les Conteurs Ordinaires écument les scènes, essentiellement dans la région grenobloise, des petits cafés aux lieux associatifs, du partage à la convivialité. Deux voix singulières qui offrent au public un instant de sincérité et d'émotion où l'influence de Mano et de Brel résonnent dans l'âme des deux Conteurs. En septembre 2016, ils accueillent deux autres musiciens Django Rey (Les coureurs de remparts) et Amélie Danfossy (Le p'tit K l'son), cette nouvelle rencontre musicale vient enrichir leurs chansons et crée une atmosphère plus rythmé où les mots s'entrechoquent sur une contrebasse énergique et s'envolent sur les mélodies d'un violon aérien.