Labopéra d'Alsace présente "La Flûte Enchantée" de Mozart

Le Labopéra d’Alsace s’est fixé pour but de faciliter l’accès à l’art lyrique au plus grand nombre. Au cœur de leur concept : l’opéra coopératif.

Colmar, France

Le projet 2019 : "La Flûte Enchantée" de W.A. Mozart

Cet opéra s’adresse à tous, passionnés comme néophytes. Le Labopéra d'Alsace fédère des jeunes issus d’établissements d’enseignement professionnel ou de formations universitaires. Par leur investissement, ils participent à cette nouvelle lecture de l’opéra de W.A. Mozart. Composé de grands artistes de réputation internationale et de jeunes talents de la région Alsace, le plateau artistique, emmené par la metteuse en scène Chiara Villa et le chef d’orchestre Simon Rigaudeau, est unique.

Simon Rigaudeau, Direction artistique et direction d’orchestre, nous présente l'association et le projet qu'ils vont présenter du 29 au 31 mars au Parc Expo de Colmar et les 5 et 6 avril à l'Eden de Sausheim.

Rencontre avec Monostatos, maure au service de Sarastro, incarné par Eric Pariche, Ténor au parcours atypique.

Visite de l'atelier de couture du Lycée Jean Rostand à Strasbourg, l'un des deux lycées qui sont chargés de la fabrication des costumes avec le Lycée du Rebberg à Mulhouse.

"La Flûte Enchanté" de Mozart : du 29 au 31 mars au Parc Expo de Colmar et les 5 et 6 avril à l'Eden de Sausheim par le Labopéra d'Alsace