Découvrez Laura Cahen, en Live

Laura Cahen donnera un concert unique à Nancy, pour la sortie de son album "Nord". Samedi 29 avril 20h30, Salle Poirel.

"Nord" est le premier album de la nancéienne Laura Cahen. 11 titres qui vous emmènent dans un grand voyage vers le Nord. Une écriture poétique, une voix aux accents lyriques, de grandes chevauchées, des rythmes appuyés et entêtants, c'est avec tout ça que Laura Cahen parle d'elle, des siens. Vous aimez le vent, les grands espaces, les territoires que vous n'avez pas encore explorés, vous aimerez Laura Cahen et son voyage qui explore nos âmes et le temps.