Le Balluche de la Saugrenue ... à mi-chemin entre le cabaret et les caboulots parisiens des années 30

Chansons réalistes retro-actuelles, valses impertinentes, reggae-manouche, java-dub, ils sont les résistants d'un musette-underground débridé et inventif

Gapettes vissées, bretelles remontées, évoluant dans un univers à mi-chemin entre le cabaret et les caboulots parisiens des années 30, Le Balluche de la Saugrenue multiplie les aller-retour entre notre présent et un Paris fantasque des années 30.

Des mots démodés

L'hurluberlut

Le prince pas charmant

A travers leur compositions et quelques reprises, avec Nora de Belleville au chant et ses pittoresques musiciens, Hector la Gachette (guitare), Flo la Bretelle (accordéon), Sir Matews l'Emplumeur (contrebasse) et Jean-Jean la Taxe (batterie), le combo raconte, à grand renfort de textes fantaisistes à l'argot savoureux, ses histoires cocasses et glauques, où se côtoient volontiers narcotiques et filouteries, combines en tous genres, spleen et gouaille.