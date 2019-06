Le concert d'ouverture de "Lille Piano(s) Festival" sur France Bleu Nord

Pour la 16ème édition de "Lille Piano(s) Festival, France Bleu Nord a enregistré pour vous le concert d'ouverture à l'auditorium du Nouveau Siècle à Lille avec l'O.N.L.

Pour lancer cette édition 2019, deux virtuoses au toucher d’exception, Louis Schwizgebel et Bertrand Chamayou, nous ont emmené en un beau voyage de la Hongrie à l'Égypte.

Diffusion sur France Bleu Nord le vendredi 28 juin à 22h

Le programme :

Liszt Concerto N° 1

Allegro maestoso

Quasi adagio

Allegretto vivace - Allegro animato

Allegro marziale animato

Piano Louis Schwizgebel

Saint-Saëns Concerto N° 5, "L'égyptien"

Allegro animato

Andante

Molto Allégro

Piano Bertrand Chamayou

Direction Jean-Claude Casadesus

Louis Schwizgebel - Photo Marco Borrgreve

Né à Genève en 1987 dans une famille d’artistes suisse et chinois, Louis Schwizgebel est décrit comme un « insightful musician » par le New York Times et « already one of the great masters of the piano » par Res Musica. À l’âge de dix-sept ans, il remporte le Concours international de musique de Genève et, deux ans plus tard, les « Young Concert Artists International Auditions » à New York. En 2012, il obtient le deuxième prix au concours international de piano de Leeds et en 2013 il est nommé « BBC New Generation Artist ».

Bertrand Chamayou - Photo Marco Borrgreve

Bertrand Chamayou appartient à la toute jeune génération des pianistes français qui défend avec conviction le grand répertoire pianistique. Tout d'abord féru des œuvres de Ludwig van Beethoven, il fait rapidement un grand saut vers le répertoire pianistique du 20ème siècle. Ses rencontres avec Karlheinz Stockhausen et Pierre Boulez ont beaucoup compté dans sa relation à la musique.

Vous avez le loisir de réécouter ce concert ICI :