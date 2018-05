Nancy, France

Une fois de plus, Nancy a l'occasion de montrer que la Lorraine est une belle terre d'accueil... Du 7 au 13 Mai les rues de Nancy vont s'emplir de musiques et de sonorités.

Comment à son habitude, le "Festival NANCY voix du monde" invite des chœurs venus du monde entier. Cette année, ils sont 12 à faire le déplacement. Ils viennent des Philippines, de la République Démocratique du Congo, de l'Argentine, d'Allemagne ou encore de Suisse. Et pour la première fois des représentants de l'Algérie, de l'Equateur et du Kosovo sont de la partie.

Au programme, 6 jours de fêtes et de célébration de la musique avec le traditionnel spectacle d'ouverture au Centre Prouvé mêlant chanteurs, comédiens et musiciens. A ne pas manquer également les concerts internationaux prévus Jeudi 10 et Vendredi 11 Mai.

Le Samedi 12, bien avant la soirée de clôture sur la Place Stanislas, il se pourrait bien que vous tombiez en plein milieu d'un concert rien qu'en flânant dans les rues de Nancy. Dès 14h, tous les chœurs quitteront la Place Stanislas en direction de divers points de rencontre dans toute la ville pour des happenings pleins de couleurs et d'émotions.

Le Sport à l'honneur

Cette année, la thématique donnée est le sport ! Une choix pas si étonnant que ça quand on y réfléchit bien... Plus de 300 muscles sont mobilisés lorsque l'on chante, si ça ce n'est pas du sport... Ce n'est, en tout cas, pas Nelson Monfort qui dira le contraire ! Le célèbre journaliste sportif multilingue sera l'invité d'honneur du spectacle d'ouverture : "3... 2... 1... chantez !"

