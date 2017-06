Le Festival "La Grange Rock" - 4ème édition avec France Bleu Alsace !

"Rock, miam, etc !" Tel est le credo de ce festival, 4ème édition à Willgotheim ! Pour écouter du rock dans une ambiance festive et familiale, tout en dégustant de bons produits du terroir !

"Rock", avec passage de nombreux groupes sur le week-end ; "Miam" car le festival s'attache à la valorisation des produits locaux et propose de la restauration sur les trois jours ; "Etc" avec l'exposition de voitures de collection le dimanche (et d'autres surprises) ! Loin du bruit de la ville, dans l'arrière Kochersberg !

Découvrez le détail des groupes qui vont vous surprendre, vous retourner, vous émouvoir et vous faire secouer la tête comme jamais !

"La Grange Rock" - 100% Made In Alsace ! © Radio France

Au programme cette année, uniquement des groupes talentueux alsaciens et il y en aura pour tous les goûts : swing, blues, rock...

Vendredi à 18h30

Perpetual Escape / Dirty Deep / Meet Me In The Tree

Samedi dès 18h

Di Mauro Swing / Lisa Doby / The Hook

Dimanche dès 11h

Groupe folklorique alsacien / Les Assoiffés / RustLess / Rusted Cans / Stories in Colors / Kobalt

Une quatrième édition qui s'annonce riche ; à ne pas manquer !

Suivez le Festival "La Grange Rock" sur leur site internet et leur page facebook !

Horaire(s) d'accueil : Vendredi et samedi, à partir de 19h - dimanche à partir de 19h. Possibilités de camping sur place.

Tarifs : Pass 3 jours : 10 €

Entrée jour : 5.99 €

Gratuit pour les moins de 16 ans

2 euros sur place 16 - 18 ans