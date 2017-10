Le Fil de Saint-Étienne rend ce samedi soir un hommage posthume à la rock star David Bowie

4 des musiciens de son dernier album « Blackstar » sont sur la scène du Fil ce samedi soir à 21 h pour un concert unique dans le cadre du festival Rhinojazz

Le saxo Donny Mc Caslin, le clavier Jason Lindner, le batteur Mark Guiliana et le bassiste Tim Lefebvre ont accepté de venir ici créer et interpréter ce concert dans le cadre du festival Rhino jazz.

Depuis 3 jours les 4 musiciens sont en répétition au Fil pour faire revivre les mélodies de David Bowie sur scène

Des moments forts pour le groupe qui veut transmettre l'esprit et l’influence de la musique de David Bowie aux spectateurs. Donny Mc Caslin, le saxo veut que ce concert soit le plus proche possible de l'image qu'il retient du chanteur

Interview du saxo Donny Mc Caslin lors de la répetition d'hier au Fil Copier

Le mythe du chanteur reste bien vivant à Londres © Maxppp - Rob Pinney

David Bowie est décédé le 10 janvier 2016 quelques jours seulement après la sortie de cet album

Un projet de concert bien antérieur à la disparition du chanteur, mais qui du coup prend aujourd’hui une dimension extraordinaire.

Ludovic Chazalon le directeur de programmation du festival nous raconte la genèse de ce projet

Ludovic Chazalon le directeur de programmation de Rhinojazz Copier

Ludovic Chazalon, le programmateur du festival Rhinojazz © Radio France - yves renaud

L’album "Black star" le dernier de David Bowie avait été couronne par les Brit Awards et les Grammy Awards 2017 à 7 reprises.