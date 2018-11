Le Friday Nantes Live sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

2 Vendredis par mois, entre 18h00 et 18h30, on passe au crible l’actualité musicale, albums, concerts, festivals, des groupes et musiciens de notre région.

Ce vendredi découvrez l'univers musical d'Alexis HK

Après le triomphe de « Georges & moi », Alexis HK s’est enfermé dans sa tanière pour composer son nouvel album « Comme un ours ». Si des loops lancinants ont remplacé les batteries, sa finesse d’écriture et son humour lui permettent d’aborder des thèmes plus sombres… Alexis nous dévoile une nouvelle facette de son talent, toujours tout en élégance et en poésie.

