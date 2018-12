Le Friday Nantes Live sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

2 Vendredis par mois, entre 18h00 et 18h30, on passe au crible l’actualité musicale, albums, concerts, festivals, des groupes et musiciens de notre région.

Des artistes qui font le show dans les studios de France Bleu Loire Océan

Ce vendredi Découvrez "The Blind Suns"

Avec sa Dream Pop ouverte à tous les horizons, "The Blind Suns" plonge dans la mélancolie sans être triste, dans la joie sans être sautillant, en alternant plages atmosphériques et titres plus nerveux. Le groupe est le coup de cœur du producteur anglais Clive Martin (Queen, The Cure, Stereophonics). Les américains ont aussi décidé de mettre la main sur le jeune groupe. Peut-être le début d'une folle aventure...

Suivez l'actualité de "Blind Suns"