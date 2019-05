Le Friday Nantes Live sur France Bleu Loire Océan

Nantes, France

2 Vendredis par mois, entre 18h00 et 18h30, on passe au crible l’actualité musicale, albums, concerts, festivals, des groupes et musiciens de notre région.

Des artistes qui font le show dans les studios de France Bleu Loire Océan. Ce vendredi 3 mai, le retour, tel le phénix, du rock nantais avec le live d'Elmer Food Beat.

Inusable, le rock potache d’Elmer Food beat distille sa bonne humeur sur toutes les scènes de France et du monde entier, de chez nous ! Et depuis le 19 avril, Elmer Food beat est de retour dans les bacs des disquaires, avec son nouvel album BACK IN BEAT

Suivez l'actualité d'Elmer food Beat sur son Facebook