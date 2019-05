Le JDM rouvre ses portes avec France Bleu Lorraine

Toul, France

Plus besoin de présenter ce festival bien connu des Lorrains qui s'est relocalisé à Toul depuis 2016. Véritable jauge de popularité dans le domaine de la musique actuelle, l'affiche est, cette année encore, pleine de promesses.

Thérapie Taxi, Caravan Palace, Dub Inc, Skip The Use, Hoshi, Trois Cafés Gourmands ou encore les lorrains de Fergessen... Plus que jamais le JDM en propose pour tous les goûts.

