Le Journal du NJP du 16 Octobre avec Son Del Salón et Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

France Bleu Lorraine vous propose une soirée sous le Chapiteau de la Pépinière ce Lundi 16 Octobre dès 20h.

Tous les jours, France Bleu Lorraine vous livre sa sélection pour le Nancy Jazz Pulsations. Et aujourd'hui, on commence par Cuba.

Son Del Salón

Ce sont les Lorrains de la soirée, que France Bleu avait déjà rencontré. Ils sont donc au Chapiteau ce Lundi 16 Octobre dès 20h avec un mélange de musique qui sentent le soleil : cubaine, salsa et afro-cubain...

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra

Le cinéaste est en tournée à Nancy, cette fois, pas pour promouvoir un film, mais bel et bien pour un concert qui se veut irrémédiablement festif... Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, c'est juste après Son Del Salón au Chapiteau de la Pépinière.

