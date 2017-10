Le Journal du NJP du 18 Octobre avec Gramatik, Wallace Roney et Calypso Rose

De l'électro, du jazz et de la calypso...

Ce Mercredi 18 Octobre :

L'incontournable artiste électro du moment : Gramatik. Sur la scène du Chapiteau, le slovène compte bien vous faire bouger avec ses sons cumulant hip-hop américain, électro européenne ou encore dubstep... C'est un bon gros moment qui viendra clôturer la soirée électro qui commencera dès 20h.

Jazz américain cette fois au Théâtre de la Manufacture avec Wallace Roney Quintet. L'héritier de Miles Davis, pour lequel il a sorti un album hommage récompensé d'un Grammy Award, a fait ses classes avec les plus grandes pointures du Jazz américain. Le concert est plus qu'attendu.

Samedi : Calypso Rose

La Reine de la calypso est de retour ! Après un premier passage par le NJP l'année dernière, Calypso Rose est de retour. Toujours aussi souriante et solaire, Calypso apporte ses rythmes chaloupés et caribéens jusque les chanceuses oreilles du public du Chapiteau. Elle viendra clôturer la soirée ouverte par Ayo et Juliette Armanet.