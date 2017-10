Le Journal du NJP du 20 Octobre : Ayo & Juliette Armanet et Keziah Jones

Une soirée 100% filles et un grand nom du blues, c'est ce soir !

100% Femmes ce Samedi 21 Octobre au Chapiteau

C'est une belle soirée qui vous attends ! Ayo et Juliette Armanet ouvre le bal avec de la popo et de la chanson française.

Ayo d'abord, la belle allemande nous avait séduit en 2006 avec son single "Down on my knees"

Juste après Ayo, c'est Juliette Armanet qui prend la relève... elle vous enchantera avec ses paroles fines et ciselées :

Celle qui a enregistré un duo avec Julien Doré sur l'album "&" sera suivie de Calypso Rose.

Keziah Jones

Cela fait 15 ans qu'on a pas revu le Nigérian sur la scène du Nancy Jazz Pulsations, cette erreur est rectifiée cette année. Mélange de blues et de funk, logiquement nommé le Blufunk, sa musique est porteuse d'espoir.

Le NJP c'est jusqu'au 21 Octobre sur France Bleu Lorraine