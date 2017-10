Le NJP 2017...c'est parti

C'est devenue une tradition depuis quelques années maintenant: les livres ont retrouvés les bibliothèques et la place Carrière a rangé son chapiteau. Au même moment, à quelques mètres de là, un autre chapiteau se monte, les instruments de musiques sortent de leurs étuis... Le NJP prend forme.

Le Nancy Jazz Pulsations est, depuis quelques années, devenue une institution nancéienne. Les aficionados de tous les styles de musiques se donnent rendez-vous, principalement autour du Parc de la Pépinière, pour 10 jours de concerts.

La cohabitation d'univers musicaux différents

C'est la marque de fabrique du "NJP". Faire cohabiter le jazz et le rap, l'électro et la pop, le rock et le gospel. La programmation en est le parfait exemple :

Thomas Ferssen

Camille

Charlelie Couture

Youn Sun Nah

Emir Kusturica

La Poison

Le Grand orchestre Psychédélique de Nouvelle Austrasie

Chapelier Fou

Calypso Rose

et bien d'autres artistes...

Rayonnement local et régional

Si la majeur partie des rendez-vous se situe dans le Parc de la Pépinière (Chapiteau, Magic Mirrors,...) d'autres lieux s'ajoutent à la programmation comme l'Autre Canal, la salle Poirel, la Manufacture mais aussi d'autres villes de la région. Thionville, Neufchâteau, Mirecourt, Jarville-La-Malgrange, Vandoeuvre-Lès-Nancy ou encore Remiremont accueilleront tous un concert ou une exposition rattachée au Nancy Jazz Pulsations.

France Bleu Lorraine partenaire du NJP 2017

Comme tous les ans France Bleu Lorraine vous accompagne dans les allées du NJP en vous proposant des rencontres avec les artistes. Tous les jours Véronique Lorre vous présentera sa sélection des artistes à ne pas louper le soir même ! Bien évidemment France Bleu Lorraine vous fait gagner vos places pour les meilleurs concerts du NJP...