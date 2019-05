Découvrez le programme de la Fête de la musique 2019 à Nice avec France Bleu

Place Massena, Nice, France

Le vendredi 21 juin à 20h45, en direct sur France 2 et en simultané sur France Bleu, vivez depuis la ville de Nice une nouvelle édition de la Fête de la musique. L'édition 2018 avait accueilli sur la place Masséna 30 000 personnes.

Voici une première liste des artistes qui seront sur l'immense scène pour 4h de spectacle en direct :



Patrick Bruel,

Soprano,

Bigflo et Oli,

Maître Gims,

Angèle,

Matt Pokora,

Aya Nakamura,

Zaz,

Zazie,

Pascal Obispo,

Jenifer,

Jaïn,

Claudio Capéo,

Eddy de Pretto,

Mika, Kassav (pour leur 40 ans de scène),

(pour leur 40 ans de scène), Boulevard des airs,

Clara Lucciani,

the Aveners,

Bilal Hassani,

Barry Moore,

Silvan Areg...

Suivez la soirée sur France Bleu et sur les réseaux sociaux

France Bleu diffuse l'intégralité de la soirée, avec de nombreux invités en direct. Rendez-vous également sur les pages Facebook de France Bleu et France Bleu Azur, pour suivre au plus près l'événement avec en vidéo des interviews des artistes et des reportages côtés coulisses.