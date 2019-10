Le programme de la Nuit de la Bretagne à Paris le 7 mars a été dévoilé

Elle était annoncée depuis plusieurs semaines, la Nuit de la Bretagne arrive à Paris La Défense Arena, le samedi 7 mars 2020, avec déjà un beau plateau de valeurs sûres et de jeunes talents annoncés ce jeudi lors de la conférence de presse de présentation de l'événement.

8 Rue des Sorins, Nanterre, France

La Nuit de la Bretagne 2020 a déjà rassemblé plus de 40 000 spectateurs depuis sa création en 2013. C'est plus que jamais un spectacle hors norme qui est annoncé à Paris La Défense Arena, désormais la plus grande salle de spectacle en Europe.

150 artistes réunis sur scène pour 4 heures de spectacle.

Une programmation qui mélange le meilleur de la musique et de la danse traditionnelle, avec des artistes qui font l’actualité musicale du moment.

De jeunes talents qui incarnent la modernité et la vitalité de la musique bretonne.

Un fest-noz géant en fin de soirée afin de prolonger la fête dans une ambiance 100% bretonne.

Sont attendus le 7 mars prochain :