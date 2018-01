Les années 80 à Besançon : trois heures de spectacle 100% live devant un public conquis

Par Anne Fauvarque, France Bleu Besançon

Début de soirée, Gold, Sloane, Joniece Jamison et autre Pedro Castano ont enflammé le public ce samedi soir à Micropolis-Besançon. Des spectateurs, toutes générations confondues, ont dansé et chanté sur les plus grands tubes des années 80.