Les artistes de Age Tendre en direct sur France Bleu Lorraine

France Bleu Lorraine reçoit les artistes du spectacle Age Tendre, la tournée des idoles, en représentation ce vendredi 13 janvier 2017 au Zénith de Nancy.

Replongez dans vos jeunes années, redécouvrez les chansons françaises des années 60-70 qui vous ont fait danser, avec les artistes du spectacle Age tendre, la tournée des idoles de passage au Zénith de Nancy, ce vendredi 13 janvier 2016 avec deux représentations à 15h et 20h.

France Bleu Lorraine est en direct du Zénith de Nancy de 16h à 19h et reçoit Hugues Aufrey, Isabelle Aubret, Christian Delagrange, Marcel Amont, Sheila, Au Bonheur des Dames, les Rubettes, Linda de Suza, Pascal Danel, et Gérard Lenorman.

A écouter : Christophe Dechavanne invité de France Bleu Lorraine le jeudi 12 janvier pour présenter le spectacle Age tendre.

Age tendre, la tournée des idoles : le spectacle

Un spectacle présenté par Christophe DECHAVANNE et COYOTE LIVE à l’occasion de son 10ème anniversaire. Avec près de 5 millions de spectateurs depuis 2006, AGE TENDRE réunit dans un show exceptionnel de nombreuses stars, des années yéyé jusqu’aux années disco.

Accompagnés en live par 7 musiciens dirigés par Guy MATTEONI, plus de10 artistes viendront interpréter leurs plus grands succès : Gérard LENORMAN, SHEILA, Hugues AUFRAY, Les RUBETTES, Linda de SUZA, Marcel AMONT, Isabelle AUBRET, Pascal DANEL, AU BONHEUR DES DAMES et Christian DELAGRANGE.

Ce spectacle sera présenté par Cyril FERAUD et mis en scène par Stéphane JARNY (Salut les copains, Disco, Election de Miss France 2015/2016, The Voice). Le parrain d’honneur de cet événement musical est l’un des plus grands compositeurs français : Jacques REVAUX, connu entre autre, pour avoir composé le succès planétaire : My way (Comme d’habitude) et certains des plus grands tubes de Michel SARDOU, Charles AZNAVOUR, Johnny HALLYDAY, Sylvie VARTAN, Eddy MITCHELL, Enrico MACIAS, DALIDA, Richard ANTHONY, SHEILA et Hervé VILARD.