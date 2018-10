Cats On Trees

Toul, France

Ce duo formé en 2007 en Haute Garonne connaît un beau succès ces dernières années. La voix envoûtante de Nina et les rythmiques entêtantes Yohann sont partout et traverse les frontières. Coach dans l'édition belge de The Voice, lauréat des découverte aux Printemps de Bourges, album de l'année aux Victoires de la Musique 2014... la liste des distinctions risque de devenir très longue dans les années à venir.

Si vous ne voyez pas de qui on vous parle, peut-être que cela vous aidera :

5 ans après leur premier album éponyme, les Toulonnais reviennent avec Neon et le single Keep on Dancing :

Ils seront sur la scène de l'Arsenal à Toul ce 25 Octobre et France Bleu Lorraine vous y invite ! Tendez bien l'oreille et bonne chance à tous !

Infos et réservations sur le site de notre partenaire ANIM 15 Prod.