Cette année, un parcours FRANCOS JUNIORS dans 3 lieux différents : la Salle Bleue de la Coursive - Scène nationale de La Rochelle - avec Pascal Parisot & Friends, Fanny Violeau et Sylvain Duthu et le spectacle « Quand j’étais petit, j’étais une limace ». Le Grand Théâtre de la Coursive avec Aldebert et ses « Enfantillages 3 ». La Tour Saint-Nicolas – administrée par le Centre des monuments nationaux – sera investie par Bastien Lallemant pour une sieste acoustique destinée au jeune public.



Le Grand Théâtre de la Coursive accueillera Nolwenn Leroy, Pierre Lapointe, Pomme et Clara Luciani qui rejoignent Julien Clerc pour de grands moments de proximité avec le public.



Le Théâtre Verdière de la Coursive sera l'écrin idéal pour les artistes révélations 2018 du Chantier des Francos à l'occasion de leurs PREMIERES FRANCOS : Hyacinthe - Foé - Aloise Sauvage - Adam Naas - Malik Djoudi - Blow - Voyou - Catastrophe - Hoshi - Shelmi. Ils seront en 1ère partie de : Arthur H, Ben Mazué, Fatoumata Diawara, Klo Pelgag, Bachar Mar-Khalifé, Gael Faure, Ash Kidd, Proses, L’Impératrice et Angèle.



Au programme également : « LES COLLECTIONS PARTICULIERES » à la Salle Bleue, dédiées aux signatures incontournables de la chanson française : Bill Deraime, Patrick Abrial, Gilles Servat, Fred Blondin, Nicolas Peyrac et Cécile Corbel.



La Sirène – Scène de Musiques Actuelles – accueillera un nouvel artiste Bagarre pour la soirée LES NUITS COLLECTIVES. Il vient s’ajouter à Joey le Soldat, Dead Obies, Sopico et Roméo Elvis : du talent et de l’énergie en perspective !



