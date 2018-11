Les Heures bleu de la Vienne - Assistez aux concerts de Madame Monsieur et Boulevard des Airs

Venez assister à la seconde soirée Les Heures bleu de la Vienne le jeudi 13 décembre 2018 à l’espace Gartempe à Montmorillon (86), France Bleu Poitou et ses partenaires vous y invitent ! Concert gratuit sur inscription via notre formulaire en ligne ci-dessous.

Montmorillon, France

Habitants de la Vienne et des Deux Sèvres

Vous résidez dans l'un de nos deux départements de La Vienne ou des Deux-Sèvres et vous souhaitez assister à la soirée LIVE Les Heures Bleu de la Vienne, venir applaudir à l’espace Gartempe à Montmorillon, Madame Monsieur et Boulevard des Airs sans oublier en première partie de concert le rappeur et compositeur Tiwanka Klandestin.

France Bleu Poitou et ses partenaires, le Département de la Vienne, les Rencontres Culturelles en pays Chauvinois et la ville de Montmorillon, vous offrent vos invitations. Tentez votre chance en remplissant notre formulaire en ligne pour participer à notre grand tirage au sort le 10 décembre prochain.

Important, surveillez votre boite mail

Les gagnants recevront leurs E-Billets directement sur leur boite mail.

Le mail contenant les deux E-Billets pouvant aller dans les spams, nous vous incitons à bien vérifier votre messagerie, à partir du 10 décembre prochain. Bonne chance à tous...

1er LIVE avec le duo Madame Monsieur

Madame Monsieur est un duo électro-pop français composé d’Emilie SATT et Jean-Karl LUCAS.

Leur premier EP est sorti en 2013 « Malibu EP ». 2016 voit la sortie de leur deuxième EP « Tandem » sur lequel on retrouve Youssoupha, Disiz ou encore Ibrahim Maalouf.

2018 est une année charnière : le duo représente la France à l’Eurovision avec un titre engagé « Mercy » qui raconte l’histoire vraie d’une petite fille née sur un bateau de migrants.

Chacune de leur chanson est la photographie d’une émotion, comme prise sur le vif, dans un besoin urgent de raconter l’époque et de comprendre ceux qui la font.

- La page Facebook : facebook.com/MadameMonsieurMusic

Live "Mercy" (extrait de l'album "Vu d'Ici")

2d LIVE avec le groupe Boulevard des Airs

Depuis bientôt 15 ans, Boulevard des Airs distille en France et à l’étranger une musique faite de sonorités castillanes et festives.

Le succès est toujours au rendez-vous pour ce groupe de copains tarbais avec des centaines de concerts, plusieurs disques d’or et de platine, une nomination aux Victoires de la Musique et des millions de vues sur YouTube.

Ils interpréteront des classiques de leur répertoire (dont Bruxelles…) et des titres de leur 4e album « Je me dis que toi aussi » sorti en août dernier.

Actuellement en studio, le groupe prépare ses nouvelles productions avant d’entamer une nouvelle tournée en 2019.

- Le site officiel Boulevard des Airs : bda-boulevarddesairs.com

Live "Bruxelles" (extrait de l'album Bruxelles)

En première partie Les Heures bleu de la Vienne accueille le rappeur et compositeur Tiwanka Klandestin.

Artiste local originaire de Niort, Tiwanka est rappeur, beatmaker (compositeur de morceaux instrumentaux pour le hip-hop ou le RnB), musicien autodidacte. En 2018 il a sorti son premier album « Phoenix ». Sa musique est marquée par le vécu, l’authenticité et l’espoir. Il adresse via son rap des messages à la jeunesse et il porte un regard positif sur l’avenir : « l’éducation est la clé de sol de la résistance ».

A réécouter : Bleu Poitou Live avec Tiwanka Klandestin

La soirée Les Heures bleu de la Vienne sera également à suivre en DIRECT en photos et vidéos depuis l'Espace Gartempe à Montmorillon (86) sur la page officielle Facebook de France Bleu Poitou - Facebook/FranceBleuPoitouofficiel / #LHB86 sur le réseau Twitter

Venir au concert Les Heures bleu de la Vienne