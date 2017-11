Les Kids United en concert au Zénith de Strasbourg

Les Kids United sont en concert en Alsace avec France Bleu

Les kids United sont en concert au Zénith de Strasbourg le dimanche 19 novembre à 15h.

Les Kids United ont vendu 500 000 exemplaires de leur 1er album intitulé "Un monde meilleur". Le clip de leur tube "On écrit sur les murs", a été vu des millions de fois ! Ces jeunes enfants qui unissent leurs talents au profit de l'UNICEF, font chavirer le cœur des français à juste titre. Le nouvel et troisième album des Kids United «Forever United» sort le 18 août 2017 . Un album constitué de quatorze reprises, dont sept en duo avec Patrick Bruel, Amir, Michel Fugain, Jenifer, Corneille, Claudio Capéo, Vitaa… Le premier single est une reprise du tube «Mama Africa» d’Angélique Kidjo enregistré avec la star béninoise et Youssou N’Dour.

Plus d'informations: Kids United