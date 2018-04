Belfort, France

Tout est intention dans la musique des Lignes Droites : la sonorité des instruments, l’utilisation de la voix, la profondeur des textes écrits en français, et le mélange des registres rock/blues/chanson/électro. On se laisse embarquer dans leur univers assez sombre, qui tente de décrire le monde contemporain jusque dans ses méandres les plus douteux et les plus tragiques. Les textes, tant chantés que déclamés, s’ajoutent à la tension existante et s’harmonisent parfaitement avec l’intensité des basses et la singularité de résonances électros.

Rendez-vous à 14h pour écouter les Lignes Droites, devant la scène Bleu, place Corbis

Le site internet des Lignes Droites

La page Facebook des Lignes Droites

Le compte Twitter des Lignes Droites

Mettez vous dans l'ambiance musicale des Lignes Droites avec la chanson "La disparition".