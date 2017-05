Les Musicales - BREAVE

La Musicale de France Bleu Belfort Montbéliard reçoit cette semaine « Breave », un groupe folk rock du Pays de Montbéliard. Découvrez-les en ITV et en live sur cette page !

ITV et LIVE :

Mardi : Présentation et en live ‘I wana’

Breave 1 - Copier

Mercredi : Les compositions et le live de ‘She comes to me’

Breave 2- Copier

Jeudi : ‘Breave’ sur scène suivi du titre : ‘When you say my name’

Breave 3 Copier

Vendredi : La rencontre de ‘Breave’, et le live de Dernier titre live : ‘Say’

Breave 5 Copier

Breave © Radio France - Breave

LIENS :

Facebook

YouTube