Les musicales - L'ORCHESTRE VICTOR HUGO DE FRANCHE COMTE

Première ‘Musicales’ de l’année avec « l’Orchestre Victor Hugo de Franche Comté ». Il donne ce we leur concert du Nouvel An (à l’Axone de Montbéliard et à Micropolis Besançon) sur le thème ‘Il était une fois l’Ouest’. Découvrez le cette semaine dans Les Musicales de France Bleu Belfort Montbéliard !

Les interviews :

Mardi : Jérôme, présentez-nous cette formation…

Mercredi : On parle du concert de ce we et d’un instrument en particulier qu’utilisera l’orchestre

Jeudi : Les activités annexes de l’OVHFC (ateliers, concerts découvertes….)

Vendredi : L’OVHFC revisite « Pierre et le Loup » dans un album disponible actuellement

Les liens :

Le site officiel

Le Facebook

OVHFC - 27, rue de la République - 25000 Besançon - tél. 03 81 87 84 44 - orchestre@ovhfc.com

En concerts :

Vendredi 6 à l’Axone de Montbéliard (places à gagner cette semaine !) FBBM retransmet ce concert ce dimanche 8 janvier à 20 h

Samedi 7 à Micropolis Besançon à 16 h – à destination du jeune public (spectacle d’une heure)

Samedi 7 à Micropolis Besançon à 20 h (complet)