Les Musicales - MAMADJO

Cette semaine, découvrez « MAMADJO » dans les Musicales de France Bleu Belfort Montbéliard ! Un groupe rock de Vesoul. Ils sont 4 et ont sorti en septembre leur premier album 'Dreamers', ils vous en proposent 4 titres 'lives' rien que vous sur cette page !!!

Les itvs et les lives :

Mardi : Mamadjo joue du ‘bluegrass’, qu’est-ce que c’est ? Live de 'Black Society'

Mamadjo - Mardi Partager le son sur : Copier

Mercredi : L’album ‘Dreamers’ de Mamadjo, suivi du live de 'Coma'

Mamadjo - Mercredi Partager le son sur : Copier

Jeudi : Le clip ‘coma’ et les réseaux sociaux, ainsi que 'Sandman and the dreamer' en live

Mamadjo - Jeudi Partager le son sur : Copier

Vendredi : Où se procurer l’album ? Vous cherchez un agent, que peut-il faire pour vous ? Suivi du live d''Iron Sky'

Mamadjo - Vendredi Partager le son sur : Copier

Les liens et infos utiles :

Album ‘Dreamers’ disponible actuellement

Mamadjo © Radio France - Mamadjo

L'album 'Dreamers' en écoute sur la chaîne You Tube de MAMADJO

Le Clip 'Coma' de MAMADJO

Contact : mamadjoband@gmail.com

Le site officiel de MAMADJO par ici

Le FaceBook de MAMADJO