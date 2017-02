Les Musicales - MY LADY'S HOUSE

Cette semaine, Les Musicales de France Bleu Belfort Montbéliard ouvre l'antenne à MY LADY'S HOUSE ! Du rock-folk bisontin joué en live depuis notre studio rien que pour vous.... Ne ratez pas ça !

My Lady's House : nouvel album "Northern lights"

Northern Lights © Radio France - My Lady's House

Mardi : Présentation de My Lady’s House

Mercredi : Guillaume et Simon du groupe My Lady's House nous raconte entre autres comment ils ont participé à la bande originale de l'émission 'RDV en Terre Inconnue"

Jeudi : 4e album pour ce groupe Bisontin : My Lady's House. On parle du nom de l'album, et surtout des invités de My Lady's House : du violoncelle et également quelques instruments surprenant comme le cor de chasse.

Vendredi : La vie du groupe. Les concerts à venir….

"My Lady's House creuse son sillon du côté du folk 70's et de ses parrains anglo-saxons (Neil Young, Elliott Smith). Le quartette sait tirer parti de la complémentarité des deux voix féminine et masculine, de ses mélodies raffinées." - Rock and Folk.

