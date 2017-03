Les MUSICALES - ONE WAY TICKET

"One Way Ticket" est un jeune groupe de Besançon : ils sont cette semaine les invités des Musicales de France Bleu Belfort Montbéliard ! Interviews... lives.... liens.... vous avez tout ce qu'il vous faut pour les apprécier sur cette page ! Avec Thibaut Alphonse

Les ITVS et les LIVES !!!

Mardi : Présentation de « One Way Ticket » … suivi du live de « Finger Snap »

One Way Ticket 1 -

Finger Snap

Mercredi : Qui sont les membres qui forment le groupe « One Way Ticket » … suivi du live de « A Different Curfew »

One Way Ticket 2 -

A Different Curfew

Jeudi : L’album ‘And Life Just Simply Moves Along’ + En live de notre studio « Miss Grievous »

One Way Ticket 3

Miss Grevious

Vendredi : Les projets de « One Way Ticket » + enregistré dans notre studio : « Beside You »

One Way Ticket 4

Beside You

