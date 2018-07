Quinze artistes de la Loire et la Haute-Loire ont été sélectionnés pour la finale des Révélations de la chanson, le 20 juin au Casino de Saint-Galmier. Les auditeurs de France Bleu, spectateurs de France 3 et lecteurs du Progrès votent pour élire leur Révélation. Chaque jour, découvrez un artiste.

Ils sont deux, tous les tous les deux enseignants et le moins que l’on puisse dire … C’est qu’ils ne manquent pas d’humour. Renommés Damien Suze et Bertrand Cata pour la scène, voilà à présent quatre ans qu’ils jouent tous les deux. Au début, disent-ils, c’était un peu pour rigoler. Ils interprétaient alors des reprises de Noir Désir, Téléphone ou encore Damien Saez. Et puis… Les deux nouveaux artistes ont fini par se prendre au jeu.

Le groupe BA13 Copier

Il y a deux ans, ils couchent sur le papier le texte d’une chanson. Puis deux, puis trois… Damien à la musique, Bertrand aux textes. Ils enregistrent un premier album à Cellieu. Dix chansons, toutes plutôt engagées… Un peu à l’image de celles qu’ils reprenaient, quelques années en arrière…