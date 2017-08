Lorsque Ben l'Oncle Soul invite Sinatra chez Christian Dior

Invité du festival Jazz en Baie samedi 12 août, Ben l'Oncle Soul présentera ses versions des chansons de Franck Sinatra dans le cadre exceptionnel des jardins Christian Dior à Granville

Paru en novembre dernier, "Under my skin", le 3e album de Ben l'Oncle Soul est consacré aux grands succès de Franck Sinatra. Des interprétations très personnelles, dans lesquelles se retrouvent les influences jazz, reggae, blues et soul de l'artiste. Touché par les textes de Sinatra, il a voulu, en retravaillant chaque musique, "créer des ponts entre les genres et les époques". Sur la scène des jardins Christian Dior à Granville, il sera accompagné de ses 7 musiciens.

Plus d'infos sur le site du festival et sur le site de Ben l'Oncle Soul.

