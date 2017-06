M.Pokora et Claudio Capéo en concert à Tours mi septembre pour la première du Festival ‘Tours et ses Franco Gourmandes'

Pour sa première, le festival 'Tours et ses Franco Gourmandes' a décidé de frapper fort en invitant au Parc Sainte Radegonde des incontournables des charts : les rappeurs Bigflo & Oli, Claudio Capéo vendredi 15 septembre ; et le lendemain samedi 15 septembre Cocoon, Part-Time Friends, et M.Pokora

‘Tours et ses Franco Gourmandes’, le Festival de Tours Cité de la gastronomie en Val de Loire : un festival qui se veut à la croisée de la musique, de l’art de vivre et de la gastronomie tourangelle.

18 chefs de Tours nous donnent RV sous le parrainage étoilé de Juan Arbelaez, chef de renommée internationale pour découvrir et fêter la gastronomie de notre territoire !

Restaurateurs, associations, métiers de bouche, institutionnels, commerçants, producteurs, artisans... il seront tous là pour proposer au public tourangeau de très nombreuses animations sur trois jours entre la Villa Rabelais, les Halles, la Guinguette et le Parc Sainte Radegonde.

Le programme détaillé : http://www.toursfrancosgourmandes.fr/fr