VIDEO : Marc Lavoine, Alpha Blondy et Coeur de Pirate, aux Heures Vagabondes 2019 avec France Bleu Poitou

La programmation des 13 concerts gratuits de l'été a été dévoilée. Une programmation éclectique dans laquelle se retrouvent artistes reconnus internationalement et étoiles montantes de la scène poitevine.

Poitiers, France

L'ensemble des 13 noms des Heures Vagabondes 2019 ont été dévoilés. Marc Lavoine ouvrira la saison le 5 juillet à Loudun. Au cours de l'été le festival accueillera également l'artiste Cœur de Pirate.

l'autre tête d'affiche est Alpha Blondy. Le chanteur de reggae ivoirien est aujourd'hui mondialement reconnu. Il se produira le 9 août 2019 à Maisonneuve-Massognes.

L'ensemble de la programmation est disponible ici :

Le 27 juillet France Bleu Poitou sera impliqué dans la soirée des talents locaux. Cette soirée se tiendra à Sèvres Auxemont. Jekyll WOOD et le groupe de pop niortais Colours in the Street animeront cette soirées aux couleurs poitevines.

Les Heures Vagabondes existent depuis 2004. Durant les 16 éditions passées, plus de 178 concerts et le festival réunis chaque année un public de plus de 100 000 personnes.

L'ensemble des concerts proposés sont gratuits et seront donc ouverts à tous. Le festival aura lieu du 5 juillet au 9 août.