Marjorie Martinez: Azur en scène du 29 avril 2017

Marjorie Martinez est née à Marseille, elle arrive sur la Côte d'Azur à l'âge de 5 ans et aujourd'hui elle se sent 100/100 niçoise. Elle a appris à jouer de la guitare en écoutant stewball de Hugues Aufray, et au fil des années elle est devenue l'une des plus brillantes interprètes et guitaristes...

Marjorie Martinez Partager le son sur : Copier

Marjorie Martinez est née à Marseille, elle arrive sur la Côte d'Azur à l'âge de 5 ans et aujourd'hui elle se sent 100/100 niçoise. Elle a appris à jouer de la guitare en écoutant stewball de Hugues Aufray, et au fil des années elle est devenu l'une des plus brillantes interprètes et guitaristes folk and blues de la scène azuréenne.

Marjorie Martinez est en Live , ce samedi 29 Avril sur France Bleu Azur de 18h à 19h dans "Azur En Scène" l'émission qui met à l'honneur les artistes de notre région.