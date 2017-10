Le chanteur Matt Pokora de retour en Alsace

Pour la deuxième fois de l’année, M.Pokora vient se produire à Strasbourg vendredi soir au Zénith. Les places se sont vendues comme des petits pains. Le chanteur de 32 ans originaire de la capitale alsacienne n'a pas oublié ses racines.

Matt Pokora sera en concert à Strasbourg dès 20h ce vendredi soir au Zénith de Strasbourg pour son MyWay Tour. Avec ses sept albums et nombreuses participations à des émissions de télé-crochet, le natif de la capitale alsacienne se souvient d'où il vient.

De Matthieu Tota à Matt Pokora

Né à Strasbourg en 1985, le jeune Matthieu Tota, de son vrai nom, est vite attiré par la musique et le ballon rond. Il commence sa scolarité à la Doctrine chrétienne (Bas-Rhin). Cependant, très rapidement, le jeune alsacien montre un côté plus rêveur que scolaire et il quitte l’établissement en classe de cinquième pour continuer sa scolarité au collège Paul-Emile-Victor à Mundolsheim. Il la terminera au lycée professionnel Aristide Briand à Schiltigheim. Son conseiller principal d'éducation de la Doctrine chrétienne se souvient d’un enfant pas toujours impliqué, mais très gentil.

Ce n’était pas un mauvais élève mais ce n’était pas non plus un foudre de guerre scolaire. C’est quelqu’un qui n’a jamais posé de problème de discipline et surtout c’est quelqu’un qui a toujours été très souriant et très gentil.

Un amoureux du foot

Fils de l’ancien attaquant de FC Metz et du Racing Club de Strasbourg André Tota, Matthieu est très tôt attiré par le foot. Il commence par jouer au club de Schiltigheim avant d’être intégré au centre de formation de Sedan, à seize ans. Le milieu de terrain, pourtant promis à une belle carrière, devra pourtant renoncer au rêve de devenir footballeur à cause de sa petite taille. À la fois supporter de l’OM et du RCS, le chanteur ne manque jamais l’occasion de commenter les matchs et l’évolution du club strasbourgeois. Il a dû apprécié le nul entre ses deux équipes préférées à la Meinau dimanche dernier.

De Popstar à Danse avec les Stars

En 2003, l’aventure Popstars commence pour lui et marque le début de son entrée dans le monde de la musique. Alors à âgé de 17 ans, le jeune alsacien falsifie sa carte d'identité pour participer au télé-crochet. Il poursuivra sa carrière en solo avec sept albums, une victoire à la première saison de Danse avec les Stars. L'aventure TF1 continuera dans les fauteuils de The Voice et The Voice Kid.

La dernière dans mon fauteuil @TheVoice_TF1 ce soir... que de bons souvenirs! N'oubliez pas de voter pour la #teamMatt ! #thevoicekidspic.twitter.com/UzEbzCeOwF — Matt Pokora (@MPokora) September 30, 2017

Strasbourg le met à l'honneur

Un parcours brillant que la ville de Strasbourg ne manque pas de mettre en valeur. En effet, chaque année le chanteur est présent sur le marché de Noël et il revient régulièrement dans la ville. Il a d'ailleurs été récompensé de la médaille d'honneur par la ville de Strasbourg. Place Broglie à Strasbourg, la boulangère qui tient un stand sur le marché ne manquerait un de ses concerts pour rien au monde. Elle sera, bien évidemment, présente vendredi soir au Zénith pour voir l’enfant du pays.

Je le suis depuis 2003, j’étais devant ma télévision et je l’ai découvert sur Popstars. J’aime tout ce qu’il fait, je trouve aussi que c’est un bon danseur, et puis comme il a fait des reprises de Claude François, je connais toutes les chansons. Son papa vient souvent au marché de Noël, lui vient d’ici... Oui, il représente bien l’Alsace.

Son dernier opus, My Way consacré à Claude François a déjà été écoulé à plus de 500 000 exemplaires.