Michel Jonasz enchante le Zénith de Dijon

Michel Jonasz était ce vendredi en concert au Zénith de Dijon. Accompagné de trois musiciens dont deux anciens de la tournée "Unis vers l'uni", l'interprète de la "boite de jazz" et de "joueurs de blues" a fait chanter les 1500 spectateurs venus écouter quelques uns de ces plus grandes chansons.

Retrouvailles et nostalgie sur la scène du Zénith de Dijon. 32 ans après, l'interprète de "la boite de jazz", retrouvait deux des musiciens qui l'ont accompagnés au cours de sa longue carrière : Jean-Yves d'Angelo au piano et Manu Katché à la batterie. Jérôme Regard à la contre-basse, complétant le quartet. C'est donc tout naturellement que le concert a égrené quelques unes des chansons déjà présentes sur la tournée "Unis vers l'uni" : "25 piges dont 5 au cachot", "Lucille", "Les fourmis rouges", ou encore "Super nana" ont enchanté les 1500 spectateurs du Zénith de Dijon.

Michel Jonasz entouré de ses musiciens © Radio France - Stéphane Parry

Les spectateurs ont aussi le droit à quelques pépites comme une reprise très blues d'Everything, de BB King et quelques titres plus récents comme "Le boléro" ou encore 'Groove baby groove". Dans un décor sobre, des lumières bleutées et un son maîtrisé, l'interprète de "Joueurs de blues" a prouvé qu'à 70 ans, il tenait encore la route, entouré il est vrai de très bons musiciens, avec une mention spéciale à Manu Katché à la batterie.

L'avis du public : " Ça groove bien. Les musiciens sont excellents et Michel Jonasz est très en forme

Michel Jonaz toujours aussi heureux de partager ses chansons avec le public © Radio France - Stéphane Parry

Pendant près de deux heures, Michel Jonasz et ses musiciens ont fait chanter le public dijonnais.

Retrouvez le reportage du concert de Michel Jonasz ce samedi 11 novembre entre 6 heures et 9 heures en écoutant France Bleu Bourgogne