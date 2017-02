Miranda "en live" sur France Bleu Touraine

Miranda

Projet à l'initiative de Ronan Maze, Miranda nait à Tours en 2012. Tout d'abord jazz plutôt "instrumental", Miranda va se diriger vers la chanson tout en conservant toutes les couleurs que lui avaient inspirés Franck Zappa, Stevie Wonder ou encore Esperanza Spalding.

Si la mélodie prend une place plus importante, l'improvisation reste toujours très présente et l'interaction est au rendez-vous. Jouant sur l'alliage entre musique très écrite et liberté d'interprétation, Miranda retranscrit très bien le plaisir naissant des retrouvailles entre les 5 amis qu'ils sont.