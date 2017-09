Musique - Gagnez vos invitations pour le Festival Face & Si à Mouilleron le Captif (85)

Nouvelle édition du Festival les 8,9 et 10 septembre 2017 au Parc Beaupuy, France Bleu Loire Océan vous offre vos billets pour assister aux concerts.

Vos invitations à gagner en écoutant France Bleu Loire Océan

Pour cette 20è édition, les organisateurs du Festival Face et Si ont réunis tous les ingrédients qu'ils aiment... On y vient pour l'ambiance, pour y découvrir des artistes, profiter d'un cadre, l'esprit très famille et les fameuses galettes du festival et son bar à vin.

Notre volonté est de vous surprendre et que vous adoriez les artistes accueillis, l'ambiance familiale, en un mot l'esprit du festival - festival-faceetsi.fr

Cette année le festival accueille Patrick Bruel et Christophe Maé le temps d'un week-end ! A venir voir aussi sur scène Ofenback, le jeune artiste Slimane, André Manoukian, les Kids United... et bien d'autres encore.

