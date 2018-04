Belfort, France

C’est le genre de groupe que l’on reconnait dès les premières notes. Avec Nazca, on mélange voix cristallines, ukulélés et percussions pour découvrir un univers pop folk aux sous tons sauvages. On se croirait presque dans un dessin animé dans lequel les protagonistes nous emmèneraient dans leur jungle pour y chanter des mélodies tribales fédératrices. Une réelle complicité se dégage d’ailleurs de leur formation lorsqu’ils jouent sur scène. Quant à la signification du mot espagnol « Nazca », on peut le traduire par « naissez » : à ressentir comme une invitation à éclore, à grandir dans sa propre vie.

Rendez-vous à 22h45 pour écouter Nazca, devant la scène Bleu, place Corbis

La page Facebook de Nazca

Le compte Twitter de Nazca

Un aperçu de l'ambiance musicale de Nazca avec la chanson "For the braves"