Nekfeu, Petit Biscuit, Jeanne Added... découvrez le programme des Eurockéennes du vendredi 5 juillet

Belfort, France

Certains se réveillent au camping des Eurocks, d'autres débarquent pour leur premier jour de festival. Voici le programme des Eurockéennes de Belfort pour ce vendredi 5 juillet.

Nekfeu

Une pointure du rap arrive à Belfort ce vendredi, spécialement pour les Eurocks. Le rappeur et acteur français a fait partie de plusieurs groupes avant de se lancer dans une carrière solo, avec son album Feu en 2015. Le succès est immédiat et Nekfeu gagne même le prix du "meilleur album de musique urbaine" aux Victoires de la musique en 2016. Son second album, Cyborg, est sorti fin 2016.

Petit Biscuit

Les jeunes envahiront décidément la scène des Eurockéennes pour ce deuxième jour puisque Petit Biscuit, DJ de 19 ans, sera également de la partie. Mehdi Benjelloun, de son vrai nom, a commencé la musique électro très jeune et sort son premier album, Presence, juste après son baccalauréat. Il y a un an, Petit Biscuit est monté pour la première fois sur la scène du mythique festival Coachella aux Etats-Unis.

Jeanne Added

Il y aura aussi de l'électro-pop pour ce deuxième jour des Eurocks, avec l'artiste française Jeanne Added. Après une carrière dans le jazz, elle sort son premier disque solo Be Sensational en 2015, essentiellement en anglais. Et là, c'est la révélation. Pour preuve, aux dernières Victoires de la musique, Jeanne Added a remporté deux prix dans les catégories "artiste féminine" et "album rock" pour Radiate, son dernier album sorti en 2018.

Alpha Blondy

Pour finir cette sélection du programme du jour, un artiste historique arrive aujourd'hui au Malsaucy : Alpha Blondy. Le chanteur de reggae originaire de Côte-d'Ivoire, pionnier du reggae en Afrique, passe par les Eurockéennes pour la deuxième fois, 27 ans après son premier passage. L'artiste très engagé, avec des titres sur la paix dans son pays (Brigadier Sabari) ou l'unité entre les religions (God Is One), chante en quatre langues au total et se produit dans le monde entier. Son dernier album, intitulé Human Race, est sorti l'an dernier.

En plus de ces quatre gros artistes, le deuxième jour des Eurocks accueillera également Ninho, John Butler Trio, Idles, Rich The Kid,... Tout le programme du jour à découvrir en vidéo.

Enfin, pour la première fois dans l'histoire des Eurockéennes, la journée du festival commencera par un spectacle de stand-up avec l'humoriste Malik Bentalha sur la scène Green Room Chapiteau.