Neptune Quartet est sur la scène Bleu du FIMU 2019 à Belfort

Place Corbis, Belfort, France

Neptune Quartet, jazz métal (France, Besançon)

Neptune Quartet associe la technicité du jazz et les sonorités métal. Le résultat en est époustouflant ! Le groupe vous transporte dans un univers à la fois aérien et violent. Avec un mélange de rythmes jazzy au piano, d’un chant tant envoutant et qu’agressif, et des riffs de guitare de métal, ces jeunes bisontins promettent un show exceptionnel. Ce concert est à découvrir absolument, tant pour les fans de jazz que pour les fans de métal !

Rendez-vous avec Neptune Quartet samedi 8 juin à 22h15, place Corbis, sur la scène Bleu du FIMU 2019

Et en Live facebook sur la page de France Bleu Belfort Montbéliard en partenariat avec France 3 Bourgogne Franche-Comté.

La page Facebook de Neptune Quartet

