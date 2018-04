Belfort, France

Opsa Dehëli se sont réunis autour d’un projet : Partir faire de la musique à Berlin. Depuis, ils ne se quittent plus et ravivent nos oreilles avec leur musiques aux affinités latines et balkanes. A travers leurs compositions, ils ont l’objectif de rendre accessible cette musique aux racines populaires qui n’est aujourd’hui que trop peu écoutée de tous. Les cuivres joyeux et le violon joueur seront accompagnés de leur tribu d’instruments pour vous interpréter des cumbias et mambos plus que dansantes. Ces bordelais ont de l’énergie et de la bonne humeur à revendre, soyez en sûr !

Rendez-vous à 22h45 pour écouter Opsa Dehëli, devant la scène Bleu, place Corbis

Le site internet de Opsa Dehëli

La page facebook de Opsa Dehëli

Un petit aperçu musical du groupe Opsa Dehëli