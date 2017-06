Où aller pour la fête de la musique Normandie dans le Calvados et l'Orne ?

Le 21 juin c'est la fête de la musique partout en France. En Normandie, et plus particulièrement dans le Calvados et l'Orne, France Bleu Normandie vous donne les informations pour participer à la fête !

France Bleu Normandie vous donne des bonnes adresses pour la fête de la musique. Et pour en avoir encore plus, écoutez France Bleu :

Caen

Attention : pour sécuriser cette soirée, la préfecture du Calvados et la Ville de Caen ont mis en place des restrictions de circulation et de stationnement le mercredi 21 juin. Consultez la carte interactive.

Plan de circulation pour la fête de la musique à Caen

Concerts gratuits de la Région Normandie , parc de l'Abbaye-aux-Dames :programme des concerts de la Région Normandie

• 17H DAISY • 17H40 EARPLUGS • 18H15 ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE • 18H20 GABLÉ • 18H20 MILÉNA • 19H00 LUCIEN ET LES ARPETTES • 19H00 ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE • 19H10 STRANGE O’CLOCK • 19H40 METRO VERLAINE • 20H00 MILÉNA • 20H20 JUST ALONE • 20H20 HUIT NUITS • 20H20 MILOU • 20H50 STRANGE O’CLOCK • 21H LA MAISON TELLIER • 21H40 MILOU • 21H40 SHERAZADE ET L AVION ROSE • 21H4O CLARA LIONZA • 22H MANTEKIYA • 22H40 THE GOATIES

• 23H30 BAADMAN

Château de Caen, programmation acoustique : réservé aux concerts de musique vocale ou instrumentale non amplifiée.

• 18h : centre de Yoga Sruthi • 18h15 : Les Zarpons • 19h30 : Les Jacachntes, Comme un accord • 20h : Atout Chœur, Chœur du Conservatoire • 20h30 : Borboletta, Chaos du Chœur, Compagnie du vent d'ouest • 20h45 : La Boite à Bois • 21h : Hamonia Cordis, Compagnie du Vent d'Ouest, Atout Chœur • 21h30 : Violet Calix Bridge Gospel • 22h : Arpador

Église Saint-Julien : 3 concerts

• 18h : Philippe Boirel (musique irlandaise) • 18h30 : Arpador (Jean Jacques Goldman à l'honneur) • 19h15 : programme de musique de chambre par les élèves du Conservatoire de Caen

Université de Caen Normandie, campus 1

Scène Phénix : • 16h-17h Beach Youth (Indie pop) • 18h-19h30 Rumble2jungle (Hip-hop jazz soul)

Galerie vitrée : • 17h-18h Tocfish (Jazz) • 19h-20h Jazzfatras (Jazz bossa)

Aula Magna : • 18h 19h Chœur orchestre universitaire • 19h-20h Chœurs Cantabile Allegro de l'université inter-âge • 20h-21h Choeur américan Voices in harmony

Parc Claude-Decaen

À partir de 18h, scène ouverte avec, entre autres : "Les ateliers de Christian" (ensemble de guitaristes), Sambinha (batucada brésilienne) et le duo chant-guitare "Trois petites notes".

Centre-ville de Caen : démonstrations et intiations de danse

Esplanade Jo-Tréhard (théâtre) - Place Saint-Sauveur - Quai Vendeuvre - Place Courtonne - Hôtel d'Escoville (cour intérieure)

La Folie-Couvrechef : 3 rendez-vous

• 15h30-16h30 (bibliothèque) Marcus et Cookie Monkey • 18h-19h (place de Würzbourg) bal pour enfants avec Les Olifans • 19h30-21h (place de Würzbourg) Elo duo .