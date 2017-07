Ours en vedette sur la scène de la Truffe de Périgueux le 25 août

Vendredi 25 août finale de la Truffe de Périgueux au parc Gamenson avec pour cette édition 2017 Ours en invité vedette qui proposera un mini concert après la prestation des candidats à ce concours de chanson française.

Fin août, les amoureux de la chanson française se donnent rendez-vous à Périgueux pour assister à la finale de la Truffe de Périgueux, ce concours 100% chanson française qui a déjà révélé de nombreux talents et dont 2017 verra la 33ème édition.

Après la prestation des candidats de la catégorie interprète puis ceux de la catégorie auteur-compositeur-interprète et pendant la délibération du jury présidé cette année par le périgourdin Tibz, le public présent au parc Gamenson a droit a un mini show d'une vedette confirmée ou en devenir. En 2016 c'était Navii qui avait ravi le public, en 2015 Tibz... et pour cette édition 2017 c'est Ours qui montera sur la scène de la Truffe de Périgueux.

Ours en concert à Périgueux

Ours, de son vrai nom Charles Souchon, s’apprête à sortir son 3ème album. Après Mi en 2007 et El en 2011, son 3ème opus est attendu pour cet automne et on en connait déjà un single prometteur "jamais su danser". Fils d'Alain Souchon, il vient également d'assurer la réalisation avec son frère Pierre d'un premier disque hommage à son père, intitulé "Souchon dans l'air du temps". En parallèle de sa carrière solo il a travaillé avec nombreux artistes comme David Mc Neil, Zaz, Grand Corps Malade... Il a également composé plusieurs œuvres musicales pour le théatre et participé à des contes musicaux comme le Soldat Rose 2 ou Dr Tom. On se souvient enfin du duo "22" avec Lily Allen, version anglo-française du tube "twenty two".

Ours sera donc sur la scène du parc Gamenson de Périgueux lors de la finale de la Truffe pour le plus grand plaisir du public périgourdin et des auditeurs de Franc Bleu.