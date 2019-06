Patrick Bruel : "J'ai appris la liberté artistique grâce à Jacques Higelin"

Les 16 juin et 19 novembre 2019, Patrick Bruel est attendu sur la scène de l'Arkea Arena à Floirac avec son nouveau spectacle audacieux et moderne, mêlant tubes et nouvelles chansons. Rencontre avec un artiste libre !

Après un premier concert complet le 3 mai dernier, Patrick Bruel retrouve la scène de l'Arkea Arena à Floirac pour deux nouvelles dates : le dimanche 16 juin à 18h et le mardi 19 novembre. Deux dates pour communier avec le public girondin pendant plus de 2h30 de show !

Patrick Bruel sur la scène de l'Arkea Arena de Floirac © Radio France - Marie-Corine Cailleteau

Ce nouveau spectacle se présente comme un grand dîner où on discute, on aborde de nombreux sujets, on chantonne ensemble les tubes du chanteur. "Casser la voix", "Place des grands hommes"... mais aussi les nouveaux titres tirés de son album "Ce soir on sort". Un vent de liberté souffle sur scène. "Je me permets pas mal d'audace avec ce spectacle" affirme le chanteur.

Jacques Higelin m'a fait écrire "Casser la voix" !

Cette liberté, Patrick Bruel l'a découverte grâce à Jacques Higelin. "C'est la première fois de ma vie que je voyais un artiste aussi libre. C'est lui qui m'a fait écrire (sans le savoir) "Casser la voix" à La Rochelle un jour où je l'ai vu sur scène."

Durant sa carrière, Patrick Bruel a toujours su s'entourer. Pour ce nouvel album, il a fait appel aux fidèles, mais aussi à de nouvelles plumes : Mickey 3D, Vianney par exemple. Il mêle habilement la nouvelle génération aux incontournables comme Barbara, Jacques Brel, Georges Brassens ou encore Johnny Hallyday à qui il rend un vibrant hommage durant le concert.