Plusieurs milliers de personnes ont dansé de 16h à minuit place Récaborde, samedi à Pau. C'était Guinguette moderne, une soirée DJ organisé par l'association Coup d'un soir et la ville de Pau, dans le cadre de l'été Indé. Avec une tête d'affiche, l'écrivain et DJ pour la soirée Frédéric Beigbeder.

Le quartier du Hedas à Pau a mis du temps à s'endormir samedi soir. Et les DJs ont eu du mal à quitter la scène. A commencer par Frédéric Beigbeder, écrivain et invité pour mixer à l'occasion de la soirée Guinguette Moderne, place Récaborde.

"Je m'attendais à être accueilli sous les huées, j'ai une image de parigot tête de veau, s'amuse DJ Beigbeder. Mais ils ont été adorables, extrêmement chaleureux. En même temps je le savais au fond de moi."

L'écrivain connaît bien Pau, pour avoir un moment géré la Villa Navarre. Il y a aussi ses origines. "Mon nom est Béarnais (NDLR : Beigbeder signifie belvédère), mon père est né ici, à Pau. Je m'y sens toujours bien." Cela explique aussi en partie l'insistance qu'a eu l'écrivain pour verser une partie des bénéfices aux sinistrés des inondations en Béarn. Romain Chalan, un des organisateurs de la soirée explique. "Avec Frédéric Beigbeder on s'est eu une semaine après les inondations à Salies-de-Béarn. La condition qu'il a fixé pour venir c'était qu'on aide les sinistrés."

"Le Hédas mérite plus d'attention"

Au-delà du côté caritatif, l'idée des organisateurs était de dynamiser le quartier du Hédas, refait à neuf en 2017. "C'est un quartier qui mérite plus d'attention, assure Romain Chalan. Les gens n'ont pas l'habitude de descendre. On voulait un événement qui fédère, familial. On a envie de faire bouger Pau."

Avant Frédéric Beigbeder, le public a pu profiter des DJs 45 Tours Mon Amour et Feivo. © Radio France

Une chose est sûre, Frédéric Beigbeder est conquis. "J'espère que ça va continuer parce que c'est un endroit magnifique. On m'avait dit : tu vas voir, le Hédas est un endroit malfamé. Pas du tout, c'est un endroit de bonheur, de partage ... d'amour ! On s'est bien amusé, j'espère que les gens aussi."

"A l'année prochaine !"

Les spectateurs, venus en nombre, ont aussi pu apercevoir un invité surprise, DJ Falcon. L'artiste de la French Touch, connu pour ses collaborations avec Daft Punk, a été remarqué.

Pourquoi pas un futur invité pour les organisateurs si l'événement doit être organisé à nouveau. "Mon but c'est de pérenniser Guinguette Moderne, assure Romain Chalan. Je veux inviter des guests et verser les bénéfices à des associations locales. "

Une chose est sûre, Frédéric Beigbeder sera partant, si l'on en croit son sonore "A l'année prochaine !" hurlé au micro pour conclure la soirée.