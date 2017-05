Petit Fantôme dans l'Atabal Live de France Bleu Pays Basque

En janvier France Bleu Pays Basque offrait la scène de l'Atabal (Biarritz) à quatre groupes d'ici. Découvrez Petit Fantôme qui nous emmène dans son monde musical de la pop intismiste mais aussi rageuse, mélancolique et sacrée.

Nous vous avions promis de mettre en ligne les meilleurs moments de cette soirée qui réunissait : David Cairol, Kepa, Nico'o and the Kapiolani Boyz et Petit Fantôme. C'est parti ! Retour sur l'Atabal Live/France Bleu Pays Basque avec Petit Fantôme, alias Pierre Loustaneau, originaire de Mont de Marsan mais à choisi de vivre au Pays Basque par amour.

Petit Fantôme - MVLPROD

Petit Fantôme, multi instrumentiste, il a fait partie d’un groupe bordelais qui se produit dans le monde entier François & The Atlas Mountaines. Les tournées vécues avec ce groupe ont été très marquantes pour lui, surtout au Moyen Orient . Son ami et bassiste Vincent Bestaven l’accompagne dans son aventure personnelle et cet Atabal Live . Retour sur la soirée, mais aussi sur ses inspirations comme Les Beach Boys, l’Affaire Luis Trio …notre artiste écoute pas mal de musique électro, de la pop anglaise et du rock américain.

Petit Fantôme - MVLPROD