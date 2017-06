Premier label « sécuri-site » en Isère pour le théâtre antique de Vienne

Jusqu'au 13 juillet, le festival Jazz à Vienne, qui vient de débuter, va attirer plus de 200.000 festivaliers. Le théâtre antique, qui accueille les plus gros concerts, est le premier site touristique en Isère à bénéficier du nouveau label "sécuri-site", destiné à garantir une sécurité maximale.

Lancé au printemps dernier, le label « sécuri-site » décerné par le préfet, vise à rassurer la population. Pour contrer la menace terroriste, de gros moyens sont mis en œuvre. A Vienne, leurs effectifs et les modalités de leur déploiement n'ont pas été dévoilés, pour ne pas fournir d'informations à ceux qui auraient de mauvaises intentions. Des soldats de la force Sentinelle sont arrivés pour renforcer les équipes de police.

Florence Gouache, sous-préfet de l’arrondissement de Vienne, précise que le tourisme représente 7,5% de la balance commerciale de la France et que ce label a été lancé pour promouvoir le tourisme. Des festivals comme Jazz à Vienne ont de très fortes retombées économiques. « Cela signifie que nous avons travaillé tous les plans de sécurité, les dispositifs de secours, que les équipes sont particulièrement entraînées sur ce site. »

Fouille des sacs et palpation à l'entrée

Pour le maire de Vienne, Thierry Kovacs, « l’enjeu est sociétal, parce que dans notre pays, on veut vivre des moments ensemble, de fête. Et il est aussi économique parce que le festival, c’est quand même 17 millions d’euros de retombées économiques. » Dans ce contexte, pas question d’envisager d’annuler une telle manifestation, et de « reculer devant ceux qui justement cherchent à ce que nous arrêtions de vivre ».

Il est loin le temps où toutes les bonnes volontés, des employés municipaux, étaient affectés au contrôle des entrées. Désormais des entreprises spécialisées en ont la charge. Cette année, les contrôles aux entrées du théâtre antique vont être encore plus rigoureux. Outre la vérification des sacs, les spectateurs devront se soumettre à une palpation. D'où une attente supplémentaire. Samuel Riblier, directeur du festival, donne quelques conseils : « la meilleure manière de faciliter ces opérations, c’est de venir suffisamment tôt, et de ne pas arriver trop chargé avec des gros sacs, plein de poches et plein d’objets ».

Contrairement à d'autres festivals, les bouteilles d'eau restent admises, à condition que le contenant ne soit pas opaque et susceptible de dissimuler autre chose. On pourra donc se désaltérer dans les gradins.