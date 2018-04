Belfort, France

D’origine hispano marocaine et francophone, la chanteuse de Que Tengo nous fait voyager au travers de ses textes jusqu’à ses racines. Une musique latine et urbaine qui joue sur deux versants : D’un côté, un univers épuré et intimiste, et d’un autre, des sonorités solaires et festives. La diversité des expériences des membres du groupe nourrit tant leur musique que leur bienveillance à l’encontre du public. Le quartet a également le désir de participer à une utopie collective : Ce monde doit changer jusqu’à ce que bonheur s’ensuive.

Rendez-vous à 17h30 pour écouter Que Tengo, devant la scène Bleu, place Corbis

La page facebook de Que Tengo

Ecoutez la chanson "Les passantes", une adaptation de Que Tengo sur un poème d'Antoine Pol et une musique originale de Georges Brassens.

Découvrez l'ambiance Que Tengo avec la chanson "Cumbia Pirata"